Исследование: Екатеринбург — богатый и независимый город

15:03 | 22.12.2017

Екатеринбург вошел в рейтинг региональных столиц России в категории «богатые и независимые», такие данные приводит консалтинговое бюро «Стрелка».



«Богатство — это уровень доходов на душу населения. Независимость определяют доля безвозмездных поступлений в бюджете, динамика этих поступлений и сбалансированность собственных доходов», — пояснили исследователи.



Богатыми и независимыми также назвали Благовещенск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Архангельск, Калининград, Краснодар, Мурманск, Пензу, Пермь, Тулу, Уфу, Ярославль, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Томск и Тюмень. Отмечается, что эти города могут ставить стратегические задачи, а также имеют подушку безопасности на случай кризисов.



Богатыми и зависимыми эксперты считают Белгород, Великий Новгород, Вологду, Грозный, Калугу, Киров, Нарьян-Мар, Ростов-на-Дону, Сыктывкар, Анадырь, Биробиджан, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Абакан, Горно-Алтайск, Кемерово, Кызыл, Салехард, Ханты-Мансийск и Челябинск.



В число бедных и независимых вошли Владивосток, Барнаул, Омск, Улан-Удэ, Чита, Астрахань, Воронеж, Иваново, Казань, Кострома, Нижний Новгород, Псков и другие.



Среди бедных и зависимых — Курган, Брянск, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Ижевск, Йошкар-Ола, Курск, Липецк, Орел, Саранск, Саратов, Тверь, Ульяновск, Чебоксары, Черкесск и Элиста.





Фото: avatara.su