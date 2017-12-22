Имущество Среднеуральской птицефабрики выставлено на торги

14:13 | 22.12.2017

15 февраля на базе электронной торговой площадки «Российский аукционный дом» состоятся торги по продаже имущества ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская». Предприятие является собственностью Свердловской области, его учредителем является региональное министерство по управлению государственным имуществом. Компания была признана банкротом в июле 2015 года.



В числе лотов — производственный комплекс в Артемовском (хлебопекарня, зерносклад, мельница, автомобильные дороги, воздушная линия связи, автогараж, газовые сети и пр.) и оборудование, размещенное в производственных цехах в Среднеуральске, несколько тракторов и КамАЗов, а также автобусы и иная техника.



Среди интересных лотов — внедорожник «Мицубиси-Паджеро» 2008 года выпуска с «блатным» номером А859АА (начальная цена составляет 731 тысячу рублей), а также взрослая птица живым весом более 125 тысяч килограммов за 16,8 миллиона рублей.



Отмечается, что преимущественное право приобретения лотов имеют лица, занимающиеся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к производственным мощностям.



Птицефабрика была построена в апреле 1973 года. Это первая фабрика в Свердловской области по производству мяса птицы. Ее проектная мощность — 2 млн бройлеров с производством 3068 т мяса в год в живом весе. Сегодня мощность птицефабрики — 8,0 млн бройлеров, производство мяса птицы в живом весе — 15 200 т. На территории птицефабрики находятся 30 корпусов с бройлерами, ветеринарная и зоолаборатории, убойный и колбасный цеха, кормоцех и др.



Фото: zspu.org