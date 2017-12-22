В Свердловской области появится четыре школы, построенные на частные инвестиции

14:10 | 22.12.2017

В Свердловской области стартует проект по строительству школ на условиях государственно-частного партнерства. Такие школы появятся в Арамиле, Первоуральске, Краснотурьинске и Березовском.



Отметим, что строительство будет вестись на частные инвестиции, после ввода в эксплуатацию государство будет возвращать вложенные средства. Таким образом свердловское правительство намеревается исполнить поручение Владимира Путина, согласно которому к 2025 году все школьники в России должны учиться в первую смену.



Сейчас прогнозная потребность в новых местах в школах региона составляет почти 174 тысячи.



«Сейчас мы работаем над тем, чтобы дать старт реализации проектов ГЧП в сегменте общего образования, но в настоящий момент все проекты, в том числе и с участием кредитных учреждений — и здесь я имею в виду прежде всего Газпромбанк и Сбербанк, заявившие о возможности стать партнером в реализации этих проектов, — находятся в стадии проработки. На сегодняшний день уже есть финансово-экономические параметры проектов на условиях ГЧП для Арамиля, Первоуральска и Березовского, подготовлена проектно-сметная документация, определены земельные участки», — сказал первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.