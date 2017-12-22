Роспотребнадзор проверяет информацию о червях в обеде екатеринбургских школьников

13:50 | 22.12.2017

Роспотребнадзор начал проверку из-за обращения жительницы Екатеринбурга, которая сообщила, что ее сыну на обед в одной из школ дали червивое рагу, передает «Комсомольская правда».



«И друг моего сына нашел в своей тарелке червя. При этом не факт, что только в его блюде был червь. Дети отнесли эту тарелку поварам. А работники столовой попросили никому об этом не рассказывать и дали ученикам булочку с соком», - рассказала екатеринбурженка Наталья.



В школе историю с червями отрицают.





Фото: «Комсомольская правда»