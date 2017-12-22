В Год экологии в лесах Свердловской области выявлено 450 незаконных свалок

13:28 | 22.12.2017

На территории государственного лесного фонда Свердловской области в 2017 году, который объявлен Годом экологии, было выявлено 450 незаконных свалок. В рамках субботников, проводимых сотрудниками лесничеств и добровольцами, удалось убрать 62 места скопления мусора. Еще шесть свалок специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов убрали своими силами во исполнение решений судов.



Как сообщает Департамент лесного хозяйства Свердловской области, для уборки привлекались и органы местного самоуправления, их силами было ликвидировано 36 свалок в лесах. К ликвидации несанкционированных свалок, которые были зафиксированы на переданных в аренду лесных участках, департамент привлекал арендаторов. Они убрали на своих территориях 36 свалок.



Отметим, что в 2017 году удалось ликвидировать лишь 140 свалок — это всего 30 % от числа учтенных.



Фото: Мария Орлатая