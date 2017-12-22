Виновник обрушения строительного крана на Куйбышева может получить 2,5 года лишения свободы

12:42 | 22.12.2017

Гособвинение запросило два с половиной года в колонии-поселении для 40-летнего екатеринбуржца, который в феврале прошлого года работал в одной из коммерческих организаций и отвечал за поддержание в работоспособном состоянии подъемных сооружений, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, сотрудник ненадлежащим образом осуществил монтаж башенного крана, что стало причиной трагедии.



Напомним, что 26 февраля 2016 года на строительной площадке ЖК «Мечта» (перекресток Куйбышева — Сакко и Ванцетти) при разгрузке поддонов с кирпичом произошло падение верхней части строительного крана. Удар пришелся на стройплощадку. В результате погиб машинист крана. Также собственнику крана нанесен материальный ущерб — более 10 млн рублей.



Приговор по делу будет вынесен 28 декабря.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области