В Екатеринбурге на шесть с половиной лет осудили недобросовестного застройщика

В Екатеринбурге после повторного рассмотрения громкого уголовного дела вынесли приговор застройщику Владимиру Воробьеву 1955 года рождения, он признан виновным в незаконном предпринимательстве и отмывании денег.Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, бизнесмен приобретал земельные участки в Екатеринбурге, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, а затем без разрешения администрации города и надлежащего подключения объектов к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации возводил на них многоквартирные жилые дома для последующей реализации.Кроме того, Воробьев привлекал средства граждан для возведения жилья в кварталах улиц Стачек — Фрезеровщиков — Старых Большевиков — Войкова; Ломоносова — Ярославской — Новаторов, а часть незаконно полученных денег легализовал, купив несколько жилых домов и земельных участков.Ущерб от действий недобросовестного застройщика составил порядка 149 млн рублей.Отметим, что ранее, в феврале 2017 года, суд приговорил Воробьева к шести годам лишения свободы. Сейчас к списку преступлений добавилось еще три эпизода. В результате бизнесмен получил шесть с половиной лет в колонии общего режима.«Совершенные преступления не остались безнаказанными, прежде всего благодаря усилиям старшего следователя ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области капитана юстиции Вагиза Аглиуллина, а также представителя прокуратуры юриста первого класса Натальи Решетниковой, выступавшей в качестве гособвинителя, и судьи Анны Ивановой», — резюмировал полковник Горелых.Фото: В.Н. Горелых