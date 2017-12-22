Оперативники екатеринбургского ОЭБиПК проверяют структуру, подчиненную мэрии

12:10 | 22.12.2017

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга проводят оперативные мероприятии в отношении муниципального бюджетного учреждения «Городская служба автопарковок». По мнению оперативников ОЭБиПК, в деятельности отдельных сотрудников предприятия формально усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).



Поводом для проведения проверки в отношении МБУ «Городская служба автопарковок» (занимается обслуживанием платных парковок и паркоматов в уральской столице и сбором средств с автомобилистов за оказанные услуги) послужили нарушения закона об онлайн-кассах.