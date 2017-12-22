В Серове жильцы новостройки остались без отопления

11:02 | 22.12.2017

В Серове замерзают жильцы новостройки по Маяковского, 4. В доме третий день проблемы с отоплением. Как сообщает депутат Государственной думы Дмитрий Ионин, жители, которые к нему обратились за помощью, оказались заложниками конфликта между управляющей компанией «Наш Дом» и «Серовэнерго».



«Директор «управляшки» утверждает, что тепловики перекрыли задвижку, а их сотрудники якобы вчера открыли ее обратно. Но тепло поступало в дом недолго. Задвижка снова оказалась перекрытой, а доступ к ней в колодце был заблокирован. Пришлось срезать замки и снова открывать задвижку, после чего якобы приехал лично директор «Серовэнерго» и вызвал полицию», — говорит Дмитрий Ионин.



В «Серовэнерго» другая позиция. Они пеняют на то, что УК «Наш Дом» не заключила с тепловиками договор и не оплачивает счета. Но тепло они якобы не отключали.



«Они могут долго так вертеть задвижку туда-сюда, но закон запрещает оставлять людей зимой без отопления», — предупредил депутат.



Дмитрий Ионин направил обращения в администрацию Серова и МЧС, чтобы структуры немедленно вмешались в ситуацию и не допустили «разморозки» дома, который был заселен этой осенью — в него переехали бывшие обитатели аварийных бараков.



Фото: vistanews.ru