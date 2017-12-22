ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 21 декабря

10:39 | 22.12.2017

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 21 декабря произошло восемь ДТП с пострадавшими, 2 человека погибло, ещё 10 получили травмы различной степени тяжести.



Так, в 08:05 в городе Екатеринбурге на ул. Проезжей, 259, водитель автомобиля «Лада Х RAY» не предоставил преимущество в движении пешеходу, переходившему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход, мужчина 1940 года рождения, получил травмы.



В 10:20 на 3-м км подъездной автодороги к г. Красноуральску от автодороги В. Тура — Красноуральск водитель автомобиля ВАЗ-2107 не выбрал безопасную скорость движения и допустил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель погиб.



В 17:34 в городе Дегтярске на улице Озерной, около дома 16, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на пешехода, шедшего по проезжей части дороги в попутном движению транспорта направлении. В результате ДТП пешеход, мужчина 1964 года рождения, получил серьезные травмы. Водитель скрывшегося с места происшествия автотранспортного средства разыскивается.



В 19:00 на 40-м км дороги Талица — Бутка водитель автомобиля ВАЗ-2112, мужчина 1992 года рождения, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с двигающимся впереди трактором Т-40. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2112 погиб; пассажиры автомобиля ВАЗ — мужчина 1986 года рождения и мужчина 1989 года рождения — получили серьёзные травмы.



За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 30;

Выезд на полосу встречного движения — 33;

Непредоставление преимущества пешеходам — 301;

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 53;

Детские удерживающие устройства — 57;

Ремни безопасности — 703.



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Фото: medved01.livejournal.com