В понедельник будет вынесен приговор по делу умершего после операции хоккеиста Сергея Симонова

10:09 | 22.12.2017

В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила завершилось судебное следствие по делу о смерти хоккеиста местного клуба «Спутник» Сергея Симонова. Обвиняемым является хирург нижнетагильской больницы № 1, куда спортсмен поступил 6 января 2016 года с тупой травмой живота.



По версии следствия, врач при проведении операции плохо перевязал сосуды. Кроме того, он проводил операцию без ассистента, что является нарушением инструкции.



7 января Симонов стал жаловаться на боли в животе и жажду. После дополнительного осмотра у него обнаружили внутрибрюшное кровотечение. Врачи пытались спасти жизнь хоккеиста, но в ходе операции произошла остановка сердца.



Врачу-хирургу предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».



В ходе судебных прений государственный обвинитель запросил для врача два года ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на два года.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, оглашение приговора назначено на 15:00 25 декабря.





Фото: kp.by