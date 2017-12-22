На улице Высоцкого ночью загорелся автомобиль Nissan

09:46 | 22.12.2017

Сегодня ночью на улице Высоцкого в Екатеринбурге загорелся Nissan. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Прибывшие пожарные потушили огонь.



«На место прибыла следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия. Опрошены очевидцы. Владелец пострадавшей машины подал заявление. По предварительной информации, каких-либо подозрительных лиц в момент возгорания возле автомобиля замечено не было. Точные причины инцидента будут установлены пожарно-технической экспертизой», — прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.