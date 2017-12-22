В Ельцин-центре открылось представительство заявочного комитета ЭКСПО-2025

Накануне, 21 декабря, на седьмом этаже Ельцин-центра открылся офис представительства заявочного комитета ЭКСПО-2025, основной задачей которого станет подготовка к визиту инспекционной комиссии Международного бюро выставок весной 2018 года.«Для Свердловской области проведение выставки в Екатеринбурге станет катализатором экономических и социальных процессов. Мы не просто приблизим будущее, мы создадим его. Все лучшее, что есть в мире, мы применим при строительстве уникального ЭКСПО-парка. Современная инфраструктура и логистика, умные технологии и новое качество жизни — все это станет главным наследием выставки и будет служить людям», — сказал на церемонии открытия губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Напомним, что за право проведения ЭКСПО в 2025 году Екатеринбург соперничает с Парижем, Баку и Осакой.«У Екатеринбурга есть все основания для того, чтобы выйти вперед в гонке за право проведения Всемирной универсальной выставки. Наш регион имеет удачное географическое положение, у нас есть современный аэропорт-хаб и огромный опыт проведения международных мероприятий. И у нас есть самое главное — уверенность в том, что победить должны именно мы», — отметила спикер Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.В церемонии также приняли участие генеральный директор АНО «Заявочный комитет «ЭКСПО-2025» Светлана Сагайдак и директор по общим вопросам УГМК-Холдинга Владимир Белоглазов.