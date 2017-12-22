В Туринске возбуждено уголовное дело из-за погибшего во время ремонта теплотрассы работника

09:18 | 22.12.2017

Накануне в Туринске было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 29 августа текущего года во время ремонтных работ на тепловой сети рядом с домом № 3Б/1 на улице Путейцев погиб рабочий — мужчина 1972 года рождения. Он помогал водителю автокрана и взялся руками за металлическую стропу, которая, в нарушение правил безопасности, находилась вблизи необесточенной линии электропередачи.



В итоге мужчина умер от удара током на месте происшествия.



«По уголовному делу следователем СКР выполняется комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершённого преступления и установление конкретного должностного лица, ответственного за безопасность производства работ. Истребуется и анализируется соответствующая докумен-тация о проводившихся работах, договоры, инструктаж по технике безопасности и иные документы», - рас-сказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.





Фото: dagzhkh.ru