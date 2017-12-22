Свердловский суд отменил приговор хакеру, пытавшемуся ограбить банк «Кольцо Урала»

22:47 | 21.12.2017

Свердловский областной суд отменил приговор, вынесенный хакеру Александру Кемпелю, который якобы совершил попытку хищения 1,4 миллиарда рублей у банка «Кольцо Урала». В октябре этого года Кировский районный суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.



В пресс-службе Свердловского областного суда сообщают, что подсудимый не присутствовал на оглашении приговора, вследствие чего был объявлен в розыск. Однако адвокату Кемпеля удалось обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, добиться его отмены и отмены постановления о розыске. Причиной этому стали процессуальные нарушения, которые допустил суд в первой инстанции. Уголовное дело будет вновь рассмотрено в Кировском районном суде, но уже другим его составом.



Фото: og.ru