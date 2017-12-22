Евгений Куйвашев наградил волонтера, задействованного в поисках потерявшегося четырёхлетнего мальчика

21:14 | 21.12.2017

За помощь в поисках четырёхлетнего Димы Пескова, заблудившегося этим летом в лесу около Рефтинского водохранилища, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил волонтера отряда «Сокол» Павла Карпенко. Доброволец получил знак «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Награждение состоялось на новогоднем приеме представителей общественности региона.



Отметим, что ранее Павел Карпенко уже удостаивался ведомственных наград от МЧС России и Следственного комитета РФ.



Фото: ezhikezhik.ru