На Челябинском тракте произошла авария с участием легковушки и КамАЗа

19:29 | 21.12.2017

ДТП сегодня вечером произошло на Челябинском тракте, недалеко от аэродрома Уктус. Легковой автомобиль залетел под КамАЗ, в нем зажало двух человек. На место происшествия выехали спасатели и скорая помощь.



В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщают, что на месте работает экипаж ГИБДД, который выясняет все обстоятельства аварии.



Фото: informator.ua