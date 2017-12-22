Прокуратура: в Свердловской области не развивается отрасль по переработке отходов

17:36 | 21.12.2017

Сегодня в Екатеринбурге состоялся Второй открытый форум прокуратуры Свердловской области, посвященный защите прав граждан на благоприятную окружающую среду.



Собравшиеся отметили, что в регионе наблюдается ряд устойчивых негативных тенденций, связанных с утилизацией отходов. Ранее уже сообщалось, что ежегодно в области образуется около 180 млн тонн отходов производства и потребления, утилизируется и обезвреживается менее 50 %.



«Функционирующая на данный момент система обращения с твердыми коммунальными отходами на местах предполагает их сбор от потребителей с последующим вывозом на полигоны или свалки. При этом в регионе не развивается отраслевая промышленность по переработке отходов и вторичных материальных ресурсов, отсутствуют какие-либо инициативы органов государственной власти по внедрению раздельного сбора отходов, централизованного приема и обезвреживания отходов 1–2-го классов опасности, не представляющих коммерческой ценности», — говорится в сообщении пресс-службы свердловской прокуратуры.



Отмечается, что единственным действующим полноценным объектом этой отрасли является полигон «Северный» ЕМУП «Спецавтобаза» в городском округе Верхняя Пышма.



Ранее прокурор Свердловской области внес представление губернатору Евгению Куйвашеву, в настоящее время приняты меры к устранению нарушений.





Фото: lugansk1.info