На Урале возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью 7-месячного ребенка

В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, по вине которой серьезные травмы получил 7-месячный ребенок.Напомним, что инцидент произошел 13 ноября 2017 года в селе Манчаж Артинского района. В частном доме на улице Комсомольской чуть не погиб ребенок. Это произошло после хлопка газа с частичным обрушением кирпичной кладки в районе выводящей трубы печи.«В тот день женщина, пока супруг был на работе, решила затопить в доме газовую печь. Но при этом, по предварительным данным, не открыла заслонку, из-за чего огонь не загорался, а когда открыла заслонку, не дала выветриться скопившейся газовой смеси, поэтому при повторном поджоге газа и произошел хлопок. Часть обрушившихся кирпичей упали в кроватку, стоявшую недалеко от печи. В ней спал малолетний мальчик по имени Роман 2017 года рождения. Он получил телесные повреждения в области головы и был срочно госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы, где сейчас ему оказывают необходимую врачебную помощь», - рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Прокуратура, проверив законность возбуждения уголовного дела, согласовала его.