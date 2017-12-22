В Екатеринбурге полиция ищет 386 пострадавших дольщиков

16:35 | 21.12.2017

Свердловская полиция устанавливает пострадавших от действий недобросовестного застройщика. Речь идет о 386 гражданах, вложившихся в долевое строительство жилого комплекса в границах улиц Авиаторов — Ракетной — Спутников в микрорайоне Кольцово в Екатеринбурге.



В противоправной деятельности подозреваются должностные лица строительной компании. Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



«В настоящее время строительство ЖК приостановлено. Спецтехника и рабочие на площадке отсутствуют. В установленные договором сроки жилье не сдано в эксплуатацию, денежные средства дольщикам не возвращены», — сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.



Тех, кто пострадал от действий недобросовестной фирмы-застройщика, но соответствующего заявления в органы внутренних дел еще не сделал, просят обращаться в отдел № 2 следственной части ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 15а, кабинет № 509. Контактные телефоны: +7 (343) 358-70-61, 358-75-95.