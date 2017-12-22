Сводный отряд свердловской полиции убыл на Северный Кавказ

Из Екатеринбурга на Северный Кавказ отправился эшелон со сводным отрядом сотрудников органов внутренних дел Среднего Урала. Свердловские полицейские заменят своих коллег, чья командировка уже подошла к концу. Провожал отряд начальник полицейского главка генерал-лейтенант Михаил Бородин.«Более сотни полицейских из Свердловской области убыли за тысячи километров от родного дома, чтобы помочь своим коллегам на юге нашей страны в поддержании правопорядка и борьбе с преступностью», — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Кроме того, на Северный Кавказ отправился кинолог из конвойной службы ОВД Серова старший сержант полиции Леонид Красильников с немецкой овчаркой по кличке Невада-Ноэль, обученной поиску наркотических веществ.