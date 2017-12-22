В Екатеринбурге утвержден проект планировки Цыганского поселка

Утвержден проект планировки и межевания территории Цыганского поселка в границах улиц Амундсена — Московской — Расковой, соответствующее постановление опубликовано Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.Проект предполагает снос частных домов, а также возведение на их месте многоквартирных высоток от 20 до 32 этажей, четырех образовательных объектов, торгового центра и паркингов. Площадь жилого комплекса составит 180 тысяч квадратных метров, здесь сможет проживать шесть тысяч человек.Оранжевым цветом на схеме обозначена зона многоэтажной жилой застройки, розовым — территория общеобразовательной школы, красным — объекты общественного назначения.Фото: nakanune.ruПлан: minstroy.midural.ru