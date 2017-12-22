Рубрика: Новости дня
15:01 | 21.12.2017
В доме на Большакова в Екатеринбурге пенсионерка обкидывает соседей фекалиями
Сначала жильцы пытались решить проблему самостоятельно и говорили с соседкой, однако выходить на диалог женщина отказалась. Тогда они обратились в управляющую компанию. По словам директора УК ЖКХ Октябрьского района Михаила Плешакова, в случае, когда договориться не получается, в ход идут законные меры принудительного характера.
«Мы выходим по адресу, объясняем жильцу, что его действия вызывают общественное недовольство. Если это не помогает, инициируем собрания собственников, готовим коллективное обращение в надзорные органы, полицию и администрацию района», — отмечает Плешаков.
На днях на основании жалоб от жителей дома в квартиру пенсионерки вышли представители районной администрации. Выяснилось, что женщина уверена в том, что ее унитаз сломан, поэтому она установила на него горшок, куда справляет нужду. Содержимое горшка пенсионерка выливает в окно.
По договоренности с администрацией района сотрудники управляющей компании планировали за свой счет провести ремонт системы водоотведения и заменить смесители в квартире старушки, чтобы той больше не думалось, что сантехника неисправна. Но сделать это не получается — она вновь не идет на контакт и не открывает дверь сотрудникам УК.
Эксперты считают, что только комплексное решение проблемы может дать результат. По словам юриста в сфере ЖКХ Алексея Мещерякова, для начала нужно разобраться, кому принадлежит «нехорошая» квартира: если жилье находится в муниципальной собственности, то администрация района или УК вправе поставить вопрос о расторжении социального найма. С собственниками ситуация сложнее: чтобы привлечь к проблеме правоохранительные органы, необходимо предоставить доказательства о реальных угрозах.
Еще один способ предлагает психотерапевт Михаил Перцель: «Если человек ведет себя неадекватно, но при этом не желает обращаться за психиатрической помощью, нужно оповестить о подозрительном поведении участкового психиатра. Врач, в свою очередь, обратится в суд за решением о недобровольном психиатрическом освидетельствовании. Только тогда человека можно госпитализировать и подтвердить или опровергнуть психиатрическую патологию».
Добавим, что случай на Большакова, 20, не первый в Екатеринбурге. Ранее жильцы на ул. Восточной, 164а, жаловались на соседку, складирующую мусор на придомовой территории. Сотрудникам управляющей компании приходится регулярно ликвидировать несанкционированную помойку, но вскоре она появляется вновь. Плохо приходится жильцам на пр. Ленина, 54/4, — пожилая соседка устроила свалку прямо у себя в квартире, в итоге неприятный запах и тараканы мучают весь дом.
© «Вечерние Ведомости»
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