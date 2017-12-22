Евгений Куйвашев задал вектор работы для областного правительства

14:49 | 21.12.2017

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на сегодняшнем заседании областного кабинета министров нацелил правительство на работу по направлениям, обозначенным президентом РФ Владимиром Путиным на своей большой пресс-конференции и Форуме действий ОНФ, а именно: создание инфраструктуры здравоохранения и образования, повышение производительности труда, рост доходов граждан.



«На Форуме действий Общероссийского народного фронта президент выделил ключевые вызовы, на которые должна ответить Россия для того, чтобы развиваться дальше, обеспечивая благополучие своих граждан, преодолевая бедность и неравенство. Прежде всего, это народосбережение, создание новой экономики, технологическое лидерство во всех сферах жизни, прорыв к новым компетенциям. В этой же логике выстроена наша программа «Пятилетка развития». Это наш ответ всем глобальным вызовам и наша поддержка курса президента на опережающее развитие страны», — сказал Евгений Куйвашев.



Глава региона подписал перечень соответствующих поручений членам областного кабинета министров.