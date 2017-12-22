ЕВРАЗ стал лучшим благотворителем 2017 года в Свердловской области среди предприятий черной металлургии

ЕВРАЗ НТМК признан лучшим благотворителем Свердловской области среди предприятий черной металлургии, ЕВРАЗ КГОК также в числе лидеров среди горнорудных предприятий. Также ЕВРАЗ НТМК стал одним из лучших благотворителей Нижнего Тагила. В 2017 году компания направила на благотворительную и социальную деятельность в Уральском регионе более 1,6 млрд рублей.ЕВРАЗ оказывает поддержку учреждениям образования, культуры и здравоохранения в Уральском регионе. С 2007 года реализует социальный проект, направленный на реабилитацию детей с диагнозом «детский церебральный паралич». На средства компании в Нижнем Тагиле и Качканаре приобретено медицинское оборудование, открыты сенсорные комнаты и кабинеты реабилитации.ЕВРАЗ много лет шефствует над школами Нижнего Тагила и Качканара, помогает в оснащении образовательных учреждений современными учебными материалами. За три последних года при поддержке комбинатов в школах Нижнего Тагила и Качканара были обновлены 25 учебных кабинетов и лабораторий, проведены ремонты, установлены пандусы, обеспечивающие доступ в здания людям с ограниченными возможностями здоровья. ЕВРАЗ НТМК оказывает поддержку 30 детским садам МАДОУ «Радость», сотрудничает с базовыми учреждениям высшего и среднего профессионального образования. За последние несколько лет при поддержке комбината были открыты 18 лабораторий для обучения востребованным в металлургии профессиям.С 2007 года компания проводит грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: Город друзей — город идей». Только в этом году ЕВРАЗ направил на реализацию идей общественности двух городов более 6 млн рублей. За все время существования конкурса было воплощено в жизнь более 80 проектов.Приоритетное направление — поддержка спорта. ЕВРАЗ много лет поддерживает волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» и футбольную команду «Горняк-ЕВРАЗ». Компания направляет средства на развитие детского спорта. При содействии ЕВРАЗа оснащаются корты, приобретается оборудование, спортивная форма и инвентарь для детских хоккейных и футбольных команд, секций по тхэквондо, легкой атлетике, гиревому спорту и других спортивных направлений.ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК реализуют масштабные социальные программы для своих работников, оказывают помощь ветеранам и молодежи. На предприятиях действуют порядка 20 социальных программ.