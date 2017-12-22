Камышловский полковник проиграл суд свердловскому губернатору

14:21 | 21.12.2017

Свердловский областной суд оставил без изменения решение Камышловского районного суда, который отказал в удовлетворении административного иска экс-начальника местного ОМВД Владимира Шкаева к думе и конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Камышловского городского округа. Осенью этого года конкурсная комиссия «отсеяла» полковника на этапе представления программы развития территории и личного собеседования.



Шкаев посчитал, что решение конкурсной комиссии нарушает его право избираться и быть избранным на должность главы Камышловского городского округа, гарантированное Конституцией РФ, а также указал в иске, что комиссией не было дано надлежащей оценки деловым качествам, уровню образования и опыту трудовой деятельности кандидата.



Полковник в иске, направленном в Камышловский районный суд, просил признать незаконным и отменить решение конкурсной комиссии по отбору кандидатур, но процесс проиграл, после чего обратился с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд, который накануне оставил решение нижестоящей инстанции без изменения. В Свердловском областном суде в качестве административных ответчиков кроме думы и конкурсной комиссии проходил глава региона Евгений Куйвашев.



Напомним, что депутаты думы Камышлова 5 октября большинством голосов поддержали кандидатуру Алексея Половникова. За него проголосовало 13 из 14 присутствующих на заседании народных избранников.



Фото: kam-news.ru