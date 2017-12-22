Ущерб составил более 287 млн рублей: дело о незаконном размещении отходов на Урале передано в суд

13:33 | 21.12.2017

В Березовский городской суд поступило уголовное дело по обвинению директора ООО «Научно-производственный торговый дом «Чистый город» Евгения Загумёнова и директора ООО «Уральская Строительная Компания» Виталия Юдина в незаконном размещении отходов. Ущерб оценивается в более чем 287 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, отходы с южной аэрационной станции МУП «Водоканал» размещались на не предназначенных для этого земельных участках: вблизи поселка Первомайский Сысертского района, лесопарковой зоны поселка Рудный города Екатеринбурга, поселка Монетный Берёзовского городского округа и на других участках. В общей сложности было размещено свыше 32 тысяч тонн опасных отходов.



«Несанкционированное размещение отходов создало угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения в результате превышения гигиенических нормативов по микробиологическому показателю. Кроме того, нарушены правила хранения, захоронения и иного обращения с отходами, что создало угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среды», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.



Фигурантам грозят сроки до двух лет лишения свободы.





Фото: interfax.ru