В эту субботу екатеринбуржцы смогут бесплатно провериться на онкологию

13:16 | 21.12.2017

В ближайшую субботу, 23 декабря, все взрослые жители Екатеринбурга смогут пройти бесплатное обследование по диагностике онкологических заболеваний.



Провериться можно в муниципальных поликлиниках по месту жительства с 09:00 до 15:00. Для этого нужно записаться по телефону единой городской регистратуры +7 (343) 204-76-76. Приходить следует с паспортом и полисом ОМС.



В программу обследования входят: терапевт, хирург, акушер-гинеколог, дерматолог, по направлению — флюорография, маммография и УЗИ органов малого таза.



«Субботник против рака» будет проходить в следующих поликлиниках города:



ЦГКБ № 1 (Октябрьский район, проспект Ленина, 52);

ЦГБ № 2 (Верх-Исетский район, улица Московская, 2);

ЦГБ № 3 (Железнодорожный район, улица Бебеля, 160);

ЦГКБ № 6 (Ленинский район, переулок Саперов, 3);

ЦГБ № 7 (Кировский район, улица Сыромолотова, 19);

ЦГБ № 20 (Чкаловский район, переулок Короткий, 2);

ЦГКБ № 23 (Орджоникидзевский район, улица Старых Большевиков, 9);

ЦГКБ № 24 (Чкаловский район, переулок Рижский, 16, и улица Академика Шварца, 14г);

ЕКДЦ (Орджоникидзевский район, переулок Суворовский, 5);

«Новая больница» (Верх-Исетский район, улица Заводская, 29).