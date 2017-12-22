Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 20 декабря 2017 года

12:32 | 21.12.2017

За прошедшие сутки с 08:00 20.12.2017 до 08:00 21.12.2017 на территории Свердловской области зарегистрировано 139 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 91 противоправное деяние. Из них: 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 1 разбой, 51 кража чужого имущества, из них 3 квартирных, 14 фактов мошенничества.



За прошедшие сутки на территории области произошло 6 ДТП, в которых 1 человек погиб, еще семь, в том числе один ребенок, пострадали.



За минувшие сутки на территории области проведено 4 мероприятия, в которых приняли участие 1100 человек. Для обеспечения охраны общественного порядка задействовались 26 сотрудников полиции, 59 работников частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области