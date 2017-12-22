На улице Щорса столкнулись два автобуса

12:24 | 21.12.2017

Накануне вечером на улице Шорса «Богдан» врезался в другой автобус, стоявший на остановке. По предварительным данным, водитель «Богдана» неправильно выбрал скорость.



В результате аварии пострадала пассажирка «Богдана» - ее госпитализировали с переломом носа.



По факту ДТП проводится проверка.





Фото: om-saratov.ru