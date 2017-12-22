Рубрика: Новости дня
12:00 | 21.12.2017
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 20 декабря
Так, в 01:40 в Ивделе на 2-м километре объездной автодороги Полуночное — Лозьвинский водитель мотоцикла ИМЗ-8-103-40, мужчина 1988 года рождения, не имеющий водительского удостоверения (не получал), неправильно выбрал скорость движения и допустил наезд коляской мотоцикла на препятствие (металлический колодец), в результате чего произошло опрокидывание мотоцикла.
В результате ДТП водитель мотоцикла доставлен в ЦРБ с переломом левой голени. По факту нарушения пункта 2.1 ПДД собран материал по ст. 264 УК РФ.
В 08:15 на 32-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель автомобиля «Дэу-Нексия» допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП женщина 1952 года рождения погибла на месте происшествия.
В 11:25 в Екатеринбурге на ул. Щорса, 107, водитель автобуса «Богдан» неправильно выбрал скорость движения, не обеспечил постоянный контроль за движением автобуса и допустил наезд на стоящий на остановке общественного транспорта «Улица Серова» автобус ПАЗ-320402-05.
В результате ДТП девушка 1998 года рождения, пассажир автобуса «Богдан», доставлена в 24-ю ГКБ с переломом носа.
В 17:10 в Серове на ул. Луначарского, 111, водитель автомобиля «Ниссан-Вингроуд» не учел безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и во избежание столкновения с попутной автомашиной выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем «Лада-Ларгус», после чего автомобиль «Ниссан-Вингроуд» отбросило на остановившийся перед перекрестком на запрещающий (красный) сигнал светофора автомобиль ВАЗ-11183. В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля «Лада-Ларгус», женщина и ребёнок, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ГКБ города Серова.
За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:
Водителей в нетрезвом состоянии — 24;
Выезд на полосу встречного движения — 27;
Непредоставление преимущества пешеходам — 239;
Нарушения водителями маршрутного транспорта — 67;
Детские удерживающие устройства — 64;
Ремни безопасности — 669.
Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Фото: medved01.livejournal.com
© «Вечерние Ведомости»
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