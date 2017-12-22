На Березовском тракте загорелся пассажирский автобус

11:58 | 21.12.2017

Накануне вечером на 9-м км Березовского тракта загорелся микроавтобус Ford Transit, в котором находились водитель и два пассажира. Очаг возгорания находился в моторном отсеке, затем огонь перекинулся на салон. К счастью, никто не пострадал.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 2 кв. метра. Огонь потушен в течение трех минут.