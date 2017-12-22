Евгений Куйвашев подарит екатеринбуржцам чехлы для iPhone со своим автографом

11:43 | 21.12.2017

Заявочный комитет ЭКСПО-2025 выпустил чехлы для iPhone. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что уже «зачехлился» и готов подарить аксессуары со своим автографом 10 подписчикам своего Instagram, которые предложат оригинальные идеи по продвижению Екатеринбурга на ЭКСПО.



«Хотя основные параметры заявки определены, всякие интересные фишки мы еще можем придумывать и использовать», — написал глава региона.



Победителей конкурса Евгений Куйвашев выберет сам, а авторы смогут поучаствовать в воплощении своих идей.





Фото: Евгений Куйвашев/Instagram