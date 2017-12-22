В Екатеринбурге уничтожили полтонны фруктов неизвестного происхождения

11:22 | 21.12.2017

Накануне на полигоне бытовых отходов уничтожили 555 кг фруктов — 348 кг яблок, 96 кг груш, а также 53 кг лука-порея, — обнаруженных на плодоовощных базах Екатеринбурга.



«На упаковочной таре отсутствовала маркировка. Документы, подтверждающие происхождение продукции, не были предоставлены», — пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



Продукция уничтожена в соответствии с Указом Президента РФ № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».





Фото: doshdu.ru