В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга снесут несколько павильонов микрозаймов

10:40 | 21.12.2017

В Орджоникидзевском районе в течение двух месяцев снесут самовольные постройки, соответствующее постановление подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.



Сносу подлежат:



павильоны «Деньги сразу», «Помогаем деньгами» и «Удобные деньги» по адресу проспект Космонавтов, 43;



павильоны «Удобные деньги», «Быстрое питание» и «Мотив» по адресу улица Кузнецова, 2;



четыре остановочных комплекса (перекресток проспекта Космонавтов и улицы Фронтовых Бригад, ул. Баумана, 14, ул. Старых Большевиков, 23, и пр-т Космонавтов, 91).