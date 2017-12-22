Полиция Карпинска разыскивает без вести пропавшего мужчину

10:12 | 21.12.2017

В Карпинске полиция разыскивает местного жителя Евгения Валерьевича Рыжкова 1988 года рождения. Ночью 9 декабря он вышел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно.



Приметы разыскиваемого: рост около 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, короткие, глаза темные. Был одет в синие джинсы, черную болоньевую куртку, черную вязаную шапку.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении карпинца, просят позвонить по телефону 8 (34383) 3-34-33 или 02.