Москва выделит деньги на свердловский проект по освоению лесов

09:58 | 21.12.2017

Свердловский проект в области освоения лесов получит федеральную поддержку, об этом сообщил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.



Проект ООО «Уральская лесопромышленная компания» (Асбест) предполагает создание завода профильных деталей для строительства с циклом лесопиления и лесозаготовки на территории Свердловской области. Отмечается, что при реализации проекта будет создано 178 новых рабочих мест.



Плановый объем инвестиций на 2017–2021 год составляет 505 миллионов рублей.



«Реализация приоритетных инвестиционных проектов позволяет увеличить комплексность переработки древесины, объемы производства, а также количество занятых в деревообрабатывающей отрасли», — сказал Сергей Пересторонин.





Фото: tv2.today