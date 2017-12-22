Свердловская прокуратура объявила войну «серому» рынку лекарств

09:46 | 21.12.2017

Прокуратура выявила многочисленные нарушения при поставке медицинских препаратов в больницы Свердловской области, в том числе компании, которые ведут деятельность с нарушением лицензионных требований.



В результате были аннулированы лицензии поставщиков «серых» медицинских препаратов, данные компании оштрафованы на общую сумму свыше 700 тыс. рублей.



Так, установлено, что ООО «Аргентум» при поставке препаратов для проведения химиотерапии для женщин в Свердловский областной онкологический диспансер не смогло предоставить необходимую документацию на медикаменты, в том числе информацию о фирме-производителе, дате изготовления и законности происхождения, соблюдении правил перевозки и температуры хранения. Между тем цена контракта превышала 20 млн рублей.



Сейчас ООО «Аргентум» оштрафовано на 100 тыс. рублей, компания лишена лицензии и внесена в реестр недобросовестных поставщиков.



Прокуратура продолжает выявлять поставщиков «серых» медицинских препаратов.





Фото: vash-ortoped.ru