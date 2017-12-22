Баскетболистки УГМК победили испанскую «Авениду»

09:15 | 21.12.2017

Баскетболистки УГМК в домашнем матче Евролиги одержали победу над испанской «Авенидой». Встреча закончилась со счетом 60:50.



«Сегодня была сложная для нас игра, но команда сплотилась в своем желании выиграть и биться до последнего. Из-за такого качества судейства игра сводилась не к выполнению установок, а к тому, что нам надо было атаковать и быть агрессивными, и особенно в четвертой четверти, после очень тяжелой третьей. Сегодня дело не касалось баскетбола, было что-то другое, и я не люблю такой вид баскетбола. Я очень горжусь сегодня своей командой», - сказал главный тренер команды УГМК Олаф Ланге.



После 9 туров УГМК занимает третье место группы «Б» Евролиги.



Следующая для «лисиц» игра состоится уже в следующем году, 3 января, против турецкого «Якин Догу».





Фото: пресс-служба БК УГМК