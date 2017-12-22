В Каменске-Уральском может возникнуть дефицит хлеба: местный хлебозавод просят признать банкротом

23:31 | 20.12.2017

На ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» подали заявление о банкротстве. Долг предприятия составляет чуть больше 35,7 миллиона рублей. Заявление в Арбитражный суд Свердловской области подано компанией ООО «Аспект-Инвест». Это не первая попытка признать хлебокомбинат банкротом. Ранее с аналогичным требованием в суд обращалась налоговая инспекция с связи с наличием задолженности в размере 2 миллионов 346 тысяч рублей, однако она была погашена третьим лицом — ООО «Вагран».



Отметим, что хлебокомбинат был построен в 1941 году. Он представляет собой два завода: в первом расположен бараночный и кондитерский цех, во втором — хлебный. 58 % продукции предприятия реализуется в городе. К числу рынков сбыта также относятся города Асбест, Заречный, Шадринск, Арамиль, Каменский и Белоярский районы и иные населенные пункты Свердловской и Курганской областей.