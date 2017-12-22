В Академическом районе завтра откроется детский сад на 250 мест

22:28 | 20.12.2017

Завтра в Академическом районе Екатеринбурга состоится открытие нового детского сада по адресу Вильгельма де Геннина, 38. Для дошкольников в учреждении, построенном всего за полгода, подготовлено 250 мест.



Детсаду присвоен номер 43. Фасад здания украшен цветными композитными плитами. Учреждение начнет принимать детей в первом квартале следующего года.



Фото: tvkrasnodar.ru