На железнодорожном переезде Кунавино — Перебор водители получат подарки от Деда Мороза

19:27 | 20.12.2017

В рамках предновогодней акции завтра на железнодорожном переезде Кунавино — Перебор автомобилисты встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой и получат от них подарки — памятки по дорожной безопасности и автомобильные сувениры.



Этот переезд выбран по причине того, что здесь не раз случались дорожно-транспортные происшествия. Последнее произошло вчера: дорогу не поделили поезд и грузовик, в результате чего погиб автомобилист.





Фото: nord-news.ru