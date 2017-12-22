С 1 февраля повременной тариф заработает для всех екатеринбуржцев

17:38 | 20.12.2017

С 1 февраля 2018 года в Екатеринбурге введут повременной тариф для оплаты проезда в общественном транспорте, соответствующее постановление утверждено в городской мэрии.



«Тарифа будет два — „30 минут“ за 28 рублей и „60 минут“ за 40 рублей. Отмечу, что перейти на тариф все желающие смогут уже с 15 января следующего года, а пользоваться только с 1 февраля. Эти тарифы — дополнительные и не отменяют никакие существующие. Жители, которые считают повременные тарифы выгодными, могут перейти на них, а те, для кого они не очень удобны, могут использовать другие тарифные планы», — сказал председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Игорь Федотов.



Отметим, что повременной тариф тестировали более трех месяцев: в трамваях, троллейбусах и автобусах.