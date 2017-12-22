В Екатеринбурге научились добывать тепловую энергию из сточных вод

16:31 | 20.12.2017

Екатеринбургский Водоканал начал добывать тепловую энергию из сточных вод. На Северной аэрационной станции запущены метантенки — комплекс сооружений, которые строились около пяти лет, они аккумулируют природный метан из иловых осадков сточных вод.



«На сегодняшний день в метантенки загружены 2,5 тысячи кубометров иловых осадков, начался процесс брожения, который будет продолжаться полтора-два месяца», — сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».



Отмечается, что первые полгода биогаз будет сгорать на выходе из этой трубы, это необходимо, чтобы выяснить калорийность, объем газа, количество серы и многие другие показатели.



Подобное оборудование уже используется в Европе, но в России установлено впервые.



«Каждые сутки станция получает 70 тысяч кубометров стоков, из них образуется 800 кубометров иловых осадков. Это два миллиона литров топлива, одни сутки отопления для САС. При этом экономический эффект работы метантенков можно считать, скорее, дополнительным. Основная задача оборудования — снижение вредного воздействия мегаполиса на окружающую среду», — рассказал главный инженер МУП «Водоканал» Евгений Буженинов.





Фото: пресс-служба МУП «Водоканал»