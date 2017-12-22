Сегодня около 10:30 под Нижней Турой перевернулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 819 (Екатеринбург — Качканар).Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, по предварительной информации, виновником происшествия стал 41-летний водитель автобуса, который не учел необходимый боковой интервал до автомобиля ВАЗ-21130 и столкнулся с ним. К счастью, никто не пострадал.Отметим, что данный водитель был участником ДТП, которое произошло 24 ноября 2016 года на 300-м км трассы Екатеринбург — Серов. Тогда мужчина уснул за рулем пассажирского автобуса № 957 (Краснотурьинск — Качканар — Екатеринбург — Тюмень), пострадало шесть человек.«Информация о фактах ДТП будет направлена в прокуратуру города Нижняя Тура, а также в органы Ространснадзора для проведения проверки пассажироперевозчика», — добавили в пресс-службе УГИБДД.Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области