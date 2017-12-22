Рубрика: Новости дня
14:55 | 20.12.2017
В Екатеринбурге будут судить молодого человека, залезшего в окно к возлюбленной
18 ноября екатеринбуржец задумал через окно пробраться в квартиру девушки и оставить ей подарок, для чего взломал металлическую решетку на окне и выбил стекло.
«Молодой человек взял буксировочный трос, закрепил его на металлической решетке окна квартиры и привязал к своему автомобилю. В дальнейшем, приведя автомобиль в движение, взломал металлическую решетку, разбил стекло металлическим предметом и через окно, против воли проживающих лиц, проник в квартиру своей знакомой, где оставил бутылку вина и букет цветов», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Отмечается, что екатеринбуржец признал свою вину.
Фото: freedealz.info
© «Вечерние Ведомости»
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