На Тюменском тракте из-за многочисленных нарушений закрыли закусочную

14:23 | 20.12.2017

На 174-м км трассы Екатеринбург — Тюмень на два месяца закрыли закусочную «Пышма» (ИП Немкин С.М.). Причиной стали нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», а также нарушения санитарного законодательства.



Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в помещениях закусочной отсутствует горячая вода в моечной ванне, используется привозная вода, допускается перекрест сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.



Кроме того, используется сырье без необходимой сопроводительной документации, предприятие работает при отсутствии функциональных моечных ванн для первичной обработки сырых корнеплодов, овощей, мяса, рыбы, птицы, зелени.





Фото: autoexpertnost.ru