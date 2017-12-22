Рубрика: Новости дня
13:45 | 20.12.2017
Сотрудники свердловского УФСБ отмечают юбилей службы
По этому случаю в Управлении ФСБ России по Свердловской области в 14:00 состоится торжественное собрание. Как отметили в пресс-службе ведомства, начальник Управления Александр Вяткин наградит отличившихся сотрудников и зачитает поздравительное письмо от директора ФСБ России Александра Бортникова. На мероприятия приглашены первые лица Свердловской области.
«Мы помним заслуги и высоко ценим усилия тех, кто стоит на страже интересов Родины и конституционного строя, защищает россиян от глобальных угроз: экстремизма, терроризма, организованной преступности», — говорится в поздравлении главы региона Евгения Куйвашева.
Он отметил высокий профессионализм и четкую работу регионального управления Федеральной службы безопасности, которое в тесной связке с другими силовыми ведомствами и органами власти участвует в подготовке крупных массовых мероприятий, в том числе матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
Глава Среднего Урала поблагодарил сотрудников и ветеранов органов безопасности за отвагу и верность долгу, беззаветное служение Отечеству и пожелал им здоровья, счастья, успехов во всех делах на благо России и Урала.
Экс-начальник УФСБ РФ по Свердловской области (2000–2012 год), а ныне советник губернатора региона генерал-лейтенант Борис Козиненко также присоединился к поздравлениям.
«Всем сотрудникам и их семьям — добра, мира и счастья. Преданности своему делу и закону», — лаконично поздравил всех причастных к празднику Борис Козиненко, который также будет гостем торжественного мероприятия.
Представитель губернатора в Заксобрании региона, председатель Союза ветеранов Афганистана Свердловской области Виктор Бабенко: «100 лет — очень серьезная и знаковая дата, которую отмечает сегодня ФСБ. В разные времена структура называлась по-разному, но всегда в этой структуре служили очень порядочные и ответственные люди, которые с достоинством выполняют свое служебные и боевые задачи. Я желаю им счастья, чтобы их семьи были счастливы и здоровы. И конечно, мирного неба над головой».
Отметим, что в этом году УФСБ по Свердловской области провело ряд громких задержаний, в том числе сотрудников полиции, попавшихся на получении взятки, оптовых наркодилеров, а также продолжило эффективную борьбу с этническими преступными группами.
Редакция «Вечерних ведомостей» присоединяется к поздравлениям и желает работникам органов безопасности крепкого здоровья, профессиональных успехов в служении Отечеству и тепла в доме.
Фото: http://pasmi.ru
© «Вечерние Ведомости»
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