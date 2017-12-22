На улице Машиностроителей полицейский УАЗ въехал в грузовик

13:37 | 20.12.2017

Сегодня утром на трамвайных путях в районе перекрестка улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов произошло ДТП – полицейский УАЗ врезался в грузовой автомобиль торговой сети «Магнит».



В аварии пострадали оба транспортных средства.