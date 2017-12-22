В 2018 году для школьников в Екатеринбурге создадут более 2500 мест

13:22 | 20.12.2017

Сегодня в администрации Екатеринбурга обсудили создание новых мест в школах.



По словам председателя комитета по строительству Николая Сметанина, в 2017 году было и еще будет введено почти три тысячи мест (2775 мест): 825 — в микрорайоне Мичуринский, 550 — в гимназии № 39, 875 — в микрорайоне Академический и 525 мест — на улицах Циолковского, Технической и в поселке Рудный.



В 2018 году запланировано создание более 2500 новых мест, в том числе строительство школы № 1 на 825 мест, школы № 80 на 825 мест, а также капитальные ремонты, благодаря которым появится около 1 тыс. новых мест.